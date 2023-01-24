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24 Января , 15:19

В Уфе сотрудники ГИБДД остановили иномарку с подозрительным водителем

стоп-кадр видео УГИБДД по Уфе
Фото:стоп-кадр видео УГИБДД по Уфе

В Уфе днем 23 января на улице Рихарда Зорге сотрудники ДПС остановили Hyundai Solaris из-за внешних световых огней. Они были синего цвета, а на боковых передних стеклах нанесена цветная пленка. При визуальном осмотре в передней части автомобиля сотрудники полиции заметили установленный специальный звуковой сигнал, что тоже является нарушением законодательства.

«За рулем данной машины находился 21-летний уфимец. Проверка по базе данных показала, что молодой человек никогда не получал водительского удостоверения. Его поведение вызвало подозрение у сотрудников ГИБДД на предмет того, что он может находиться в состоянии наркотического опьянения. Ему было предложено пройти медицинское освидетельствование, но он отказался», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе столичной госавтоинспекции.

В отношении правонарушителя было составлено несколько административных материалов по статьям: «Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов», «Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», «Управление ТС водителем, не имеющим права управления ТС», «Управление ТС, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств», «Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки».

Оборудование было конфисковано. Машину поместили на специализированную стоянку. По ряду административных правонарушений мировым судьей будет принято решение о его наказании.

Видео:УГИБДД по Уфе
Автор:Дарья Субботина
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