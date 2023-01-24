В Уфе из торгового центра экстренно эвакуировались около тысячи человек

В МЧС по Башкирии днем 24 января поступило сообщение о сработке автоматической пожарной сигнализации в лайфстайл-центре «Башкирия» в Уфе. На место оперативно прибыли пожарные по повышенному рангу пожара.

«Внешних признаков горения не наблюдалось, произведено обследование объекта защиты, в ходе которого установлено, что в техническом помещении ресторана „Пастернак“ наблюдается незначительное задымление. Пожар потушен, до прибытия подразделений пожарной охраны, сотрудниками ресторана. Со слов администрации ресторана, произошло горение мусора в урне на площади 05 кв. м», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе МЧС по РБ.

В инциденте никто не пострадал. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались порядка 1000 человек.

Причина возгорания устанавливается, расследование проводит дознаватель МЧС России.