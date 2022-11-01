Жительница Башкирии вонзила нож в спину сожителя

Стерлибашевский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению 40-летней местной жительницы в совершении преступления, предусмотренного статьей «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Из материалов уголовного дела следует, что в сентябре 2022 года пьяная обвиняемая из-за неприязни к своему сожителю во время ссоры схватила кухонный нож и нанесла им один удар в спину мужчины. Тем самым женщина причинила ему тяжкое телесное повреждение в виде раны задней поверхности грудной клетки слева.

В судебном заседании подсудимая вину в совершении преступления признала полностью, отказавшись от дачи показаний. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно, с испытательным сроком 3 года. Приговор пока не вступил в законную силу.