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1 Ноября , 13:36

В Уфе вынесли приговор «черным риелторам», обвиняемым в мошенничестве на сумму более 65 млн рублей

пресс-служба СКР по РБ
Фото:пресс-служба СКР по РБ

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор в отношении четырех местных жительниц. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений по статье «мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере и покушение на него».

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, с мая 2017 года по июль 2019 года подсудимые, занимаясь риелторской деятельностью, получали из различных источников информацию об умерших одиноких гражданах. Они готовили поддельные документы на квартиры, находили покупателей и демонстрировали жилые помещения, сопровождали регистрацию сделок. Кроме того, на основании подложных документов злоумышленницы получили в кредитных организациях деньги, принадлежащие умершим лицам, на общую сумму почти 6,5 млн рублей.

В итоге подсудимые реализовали 20 квартир, общая сумма причиненного ущерба составила свыше 65 млн рублей. Обвиняемые признали вину частично. В обеспечительных целях на их имущество общей стоимостью около 24 млн рублей наложен арест. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима и взыскал часть причиненного ущерба. Женщин взяли под стражу в зале суда, проинформировали в пресс-службе регионального следственного управления.

Приговор не вступил в законную силу.

Автор:Дарья Субботина
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