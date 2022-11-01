В Уфе мать склонила своего несовершеннолетнего сына к преступной деятельности

В Уфе сотрудники отделения по делам несовершеннолетних в рамках операции «Полиция и дети» установили, что 44-летняя местная жительница уговорила совершить противоправные деяния своего ребенка, которому еще не исполнилось 18 лет. По данным пресс-службы УМВД по Уфе, в октябре этого года в полицию обратилась 73-летняя пенсионерка. Она сообщила, что неизвестный списал с ее банковской карты деньги — 23 тысячи рублей.

Стражи порядка установили лицо, совершившее преступное деяние. По предварительным данным, 44-летняя горожанка склонила своего 16-летнего сына совершить тайное хищение денег с банковской карты бабушки. В дальнейшем деньги они потратили на собственные нужды.

Возбуждены уголовные дела по статьям «вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» и «кража, совершенная с банковского счета».