В Башкирии водитель фуры получил страшные ожоги при взрыве газового баллона

В Бураевском районе рано утром 1 ноября с жителем города Октябрьского произошел несчастный случай. Как стало известно «Башинформу» от собственного источника в правоохранительных органах, 45-летний водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz Axor решил отдохнуть во время своей поездки.

«По предварительным данным, он припарковал фуру на территории заправки. Решил перед сном перекусить. С помощью газового баллона, который обычно используется для портативных газовых приборов, мужчина разогрел еду, поел и лег спать. Между тем баллон он убрал под сиденье, где находился обогреватель. В итоге он взорвался, но открытого горения не было», — сообщил информагентству источник.

Тем не менее в инциденте водитель получил серьезные ожоги. Как пояснил собеседник «Башинформа», мужчину доставили в хирургическое отделение местной больницы с ожогами 40% по всему телу. Состояние его здоровья оценивается как средней степени тяжести.