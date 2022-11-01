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1 Ноября , 16:11

В Башкирии спровоцированный толпой полуголый мужчина устроил во дворе дома побоище

Подслушано Нефтекамск, телеграм
Фото:Подслушано Нефтекамск, телеграм

В Нефтекамске в ночь с 29 на 30 октября во дворе жилых домов произошла потасовка. Инцидент записали на видео его участники и выложили в местных пабликах. На записи видно, как несколько человек кричат мужчине, чтобы тот сначала снял штаны, потом трусы. Мужчина оголился до нижнего белья и стал звать «начальника охраны». К нему подошла девушка, потом мужчина. Толпа стала склонять участников в кадре к драке, говоря, что девушка и есть «начальник охраны». Полуголый «герой» видео одним ударом уложил мужчину, потом нацелился на девушку, при этом поднял руки вверх, будто играя в детскую игру «В домике». Та разбила бутылку и, держа в руке «розочку», направилась в его сторону. Дебошир ударил ее кулаком в лицо, потом снова поднял руки вверх и начал прыгать на месте.

Тогда очевидцы потасовки стали кричать, что нужно вызвать полицию. После чего в кадре сразу появились стражи порядка. Они подошли к полуголому мужчине, тот молниеносно выхватил у одного рацию, потом, когда полицейский хотел ее вернуть, оказал ему сопротивление, толкнул. Мужчине чем-то брызнули в лицо, по словам «режиссеров» записи, баллончиком с газом. Он опустился на газон, стал тереть глаза руками, а потом и вовсе умылся водой из лужи. На этом видео заканчивается. Неизвестно, что спровоцировало мужчину и остальных участников потасовки к таким действиям.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием по поводу инцидента в пресс-службу МВД по РБ.

«Сотрудниками полиции мужчина был доставлен в отдел МВД России по Нефтекамску. Правонарушителем оказался житель Калтасинского района, 1987 года рождения. В отношении него был составлен административный протокол по ст. 19.3 КоАП РФ. По данному протоколу судом был назначен штраф. По предварительным данным, другие участники конфликта отказались писать заявление в отношении мужчины», — сообщили в ведомстве.

Автор:Дарья Субботина
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