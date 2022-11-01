В Башкирии пропал без вести 46-летний Азат Мунасипов

В Башкирии пропал 46-летний Азат Мунасипов. По данным ДПСО «БаРС» (БашРегионСпас), житель села Калмашево Чишминского района 30 октября ушел из дома в неизвестном направлении и пропал.

Приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие, глаза темно-зеленые.

В день пропажи был одет в синюю болоньевую рабочую куртку, темно-синие болоньевые штаны, сапоги, черную вязаную шапку.

Всех, кто знает о его местонахождении, просят сообщить информацию по телефонам: 8-937-2-102-112 или 112.