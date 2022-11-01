Новости Башкортостана и Уфы
60.48
+0.09
62.88
+0.09
83.91
-1.43
-9 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Происшествия
1 Ноября , 10:07

В Башкирии летом на 15-летнего мальчика упал турник: перед судом предстанет директор лагеря

прокуратура РБ
Фото:прокуратура РБ

Прокуратура Баймакского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора загородного детского лагеря «Юлдаш» по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в июле 2022 года на 15-летнего подростка, выполнявшего спортивные элементы на детской площадке, упала металлическая конструкция. Ребенок получил тяжелую травму головы и госпитализирован в больницу. ЧП произошло из-за непринятия обвиняемым мер по безопасной эксплуатации оборудования, отсутствия контроля за техническим состоянием, обслуживанием и ремонтом. Кроме того, конструкция была смонтирована с грубыми нарушениями, не установлена на фундамент, заглублена в землю лишь на 10 см, вместо предусмотренных 40 см, не использовано анкерное крепление.

Обвиняемый признал вину частично. Уголовное дело направлено в Баймакский районный суд для рассмотрения по существу.

Читайте также: «Мама подростка, получившего тяжелую травму головы в лагере Сибая, впервые рассказала о трагедии»

Автор:Дарья Субботина
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2022 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика