В Башкирии летом на 15-летнего мальчика упал турник: перед судом предстанет директор лагеря

Прокуратура Баймакского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора загородного детского лагеря «Юлдаш» по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в июле 2022 года на 15-летнего подростка, выполнявшего спортивные элементы на детской площадке, упала металлическая конструкция. Ребенок получил тяжелую травму головы и госпитализирован в больницу. ЧП произошло из-за непринятия обвиняемым мер по безопасной эксплуатации оборудования, отсутствия контроля за техническим состоянием, обслуживанием и ремонтом. Кроме того, конструкция была смонтирована с грубыми нарушениями, не установлена на фундамент, заглублена в землю лишь на 10 см, вместо предусмотренных 40 см, не использовано анкерное крепление.

Обвиняемый признал вину частично. Уголовное дело направлено в Баймакский районный суд для рассмотрения по существу.

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