Новости Башкортостана и Уфы
60.48
+0.09
62.88
+0.09
83.91
-1.43
-9 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Происшествия
1 Ноября , 12:23

Оставили 511 человек без денег: в МВД России сообщили о разоблачении банды мошенников в Башкирии

МВД России
Фото:МВД России

Следователи Главного следственного управления МВД по РБ завершили предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере в составе преступного сообщества. В качестве обвиняемых привлечены 32 человека. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, преступники действовали в девяти регионах России под прикрытием коммерческих организаций. При этом они периодически меняли местонахождение офисов и названия юридических лиц. Официально компании предоставляли услуги бизнес-консалтинга, но настоящей целью было привлечение денег граждан под предлогом совершения выгодных финансовых сделок на бирже.

«Сотрудники кол-центров находили потенциальных клиентов на интернет-ресурсе для поиска работы. В ходе переговоров убеждали их, что они смогут научиться беспроигрышным методикам торговли валютой. Граждане открывали счета и делали ставки на указанной фигурантами электронной платформе. Предварительно установлено, что на самом деле в реальных торгах они не участвовали. Операции на подконтрольной бирже лишь имитировали изменение курсов валют и совершение операций, а вложенные средства похищались», - рассказала Ирина Волк.

Когда у клиентов заканчивались деньги, сотрудники фирмы убеждали их, что для успешной деятельности нужно продолжить заключать сделки, но на этот раз строго следовать советам представителей организации. Какое-то время людям удавалось получить небольшой доход, и в надежде на дальнейший успех они закладывали свои квартиры и брали кредиты. В результате граждане оставались с долгами, а иногда и без жилья. Потерянные каждым из них суммы составляли от 300 тысяч до шести миллионов рублей.

«По данным следствия, количество потерпевших составило 511 человек, а ущерб от действий злоумышленников превысил 266 миллионов рублей.
Криминальная схема действовала в течение нескольких лет и была пресечена полицейскими в 2019 году. Работа следователей завершена, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении предполагаемого организатора преступного сообщества выделено в отдельное производство, он объявлен в международный розыск», - уточнила представитель МВД России.

Видео:МВД России
Автор:Дарья Субботина
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2022 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика