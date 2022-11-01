Оставили 511 человек без денег: в МВД России сообщили о разоблачении банды мошенников в Башкирии

Следователи Главного следственного управления МВД по РБ завершили предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере в составе преступного сообщества. В качестве обвиняемых привлечены 32 человека. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, преступники действовали в девяти регионах России под прикрытием коммерческих организаций. При этом они периодически меняли местонахождение офисов и названия юридических лиц. Официально компании предоставляли услуги бизнес-консалтинга, но настоящей целью было привлечение денег граждан под предлогом совершения выгодных финансовых сделок на бирже.

«Сотрудники кол-центров находили потенциальных клиентов на интернет-ресурсе для поиска работы. В ходе переговоров убеждали их, что они смогут научиться беспроигрышным методикам торговли валютой. Граждане открывали счета и делали ставки на указанной фигурантами электронной платформе. Предварительно установлено, что на самом деле в реальных торгах они не участвовали. Операции на подконтрольной бирже лишь имитировали изменение курсов валют и совершение операций, а вложенные средства похищались», - рассказала Ирина Волк.

Когда у клиентов заканчивались деньги, сотрудники фирмы убеждали их, что для успешной деятельности нужно продолжить заключать сделки, но на этот раз строго следовать советам представителей организации. Какое-то время людям удавалось получить небольшой доход, и в надежде на дальнейший успех они закладывали свои квартиры и брали кредиты. В результате граждане оставались с долгами, а иногда и без жилья. Потерянные каждым из них суммы составляли от 300 тысяч до шести миллионов рублей.

«По данным следствия, количество потерпевших составило 511 человек, а ущерб от действий злоумышленников превысил 266 миллионов рублей.

Криминальная схема действовала в течение нескольких лет и была пресечена полицейскими в 2019 году. Работа следователей завершена, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении предполагаемого организатора преступного сообщества выделено в отдельное производство, он объявлен в международный розыск», - уточнила представитель МВД России.