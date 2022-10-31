В Башкирии перед судом предстанут 22 соучастника по делу о хищении у граждан более 266 млн рублей

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22 граждан. Они обвиняются по статьям «участие в преступном сообществе» и «мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в 2016 году житель Уфы занимался предоставлением гражданам услуг по организации торгов на электронном рынке. В свою деятельность он вовлек других участников, которые открыли офисы в Уфе, Челябинске, Казани, Краснодаре, Перми, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и вели широкую рекламную кампанию. При этом фирма не имела лицензии на осуществление операций на электронном рынке. Так, с 2016 по 2019 год соучастники под видом трудоустройства заключили с гражданами договоры оказания консультационных услуг в сфере финансового рынка, обещая многократную прибыль относительно внесенных сумм, которые варьировались от 30 тысяч рублей до 4 млн рублей.

Фактически торги на электронном рынке не проводились, деньги переводились на подконтрольные фигурантам уголовного дела расчетные счета. Данным способом они похитили у более чем 500 граждан свыше 266 млн рублей. Полученными деньгами распорядились по своему усмотрению. В обеспечительных целях на их имущество стоимостью более 8 млн рублей наложен арест, у них изъято свыше 56 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу. В отношении организатора и иных участников уголовное дело выделено в отдельное производство.