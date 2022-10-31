«С решением не согласен»: отстраненному от должности главы района Башкирии вынесли приговор

Кушнаренковский районный суд Башкирии 31 октября огласил приговор Руслану Гизатуллину, отстраненному от должности главы администрации района. Он обвинялся по статье «превышение должностных полномочий», но суд переквалифицировал статью на «халатность».

Напомним, по версии следствия, в июне 2019 года компании «Авента» в аренду был передан земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 145 га и кадастровой стоимостью свыше 8 млн рублей. В октябре 2019 года обвиняемый незаконно вынес постановление о проведении аукциона по его продаже по заниженной цене в размере 5,1 млн рублей. Победителем торгов признана коммерческая организация. В итоге из муниципальной собственности отчужден участок рыночной стоимостью 8,7 млн рублей. Между тем обвинение не носит имущественного характера. По данным следствия, мотивом Руслана Гизатуллина была «иная личная заинтересованность, выразившаяся в создании видимости эффективного исполнения функций администрации Кушнаренковского района по управлению и распоряжению земельными участками, с целью повышения показателей своей работы». Из постановления о привлечении главы района в качестве обвиняемого также следовало, что он руководствовался мотивами собственного карьеризма, стремился извлечь для себя выгоду неимущественного характера, а именно повысить свой авторитет перед вышестоящими органами власти как руководителя, способного привлечь инвестиции.

Обвиняемый не признал вину в совершенном преступлении, на время следствия судом он был отстранен от занимаемой должности.

В итоге сегодня приговором суда обвиняемый был признан виновным по статье «халатность». Ему назначено 200 часов обязательных работ, но в связи с истечением срока давности дела его освободили от привлечения к уголовной ответственности.

Руслан Гизатуллин дал «Башинформу» комментарий по поводу принятого решения.

«Сегодня суд признал меня виновным в совершении преступления по статье «халатность», переквалифицировав статью «превышение должностных полномочий». С решением мы не согласны, будем подавать апелляцию. Мы настаиваем на полном оправдании. На данный момент я отстранен от должности главы района», - сказал информагентству Руслан Гизатуллин.