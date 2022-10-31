При пожаре в Бирском районе погибла женщина

В Главное управление МЧС России по РБ поступило сообщение о пожаре по улице Пролетарской в селе Пономарёва Бирского района.
На место незамедлительно прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.
На момент прибытия подразделения наблюдалось сильное задымление и горение внутри дома. В 18:32 открытое горение было ликвидировано на площади 30 кв. метров.
В ходе тушения пожара обнаружено тело погибшей женщины, 1968 года рождения.
Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.