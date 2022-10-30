В ДТП в Ишимбайском районе погиб непристегнутый водитель, пассажира спас ремень безопасности

Поздно ночью в Ишимбайском районе на 13 км автодороги Стерлитамак - Белорецк - Магнитогорск 37-летний житель Стерлитамака, управляя Kia Picanto, допустил опрокидывание транспортного средства. В результате аварии водитель скончался от полученных травм.

Его 34-летняя супруга госпитализирована. Известно, что погибший не был пристёгнут ремнём безопасности, пассажирка отделалась травмами благодаря зафиксированному ремню. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.