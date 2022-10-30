В Башкирии произошло два смертельных случая на воде

Накануне поздним вечером в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступила информация о происшествии на воде в Краснокамском районе, вблизи села Новый Каинлык. Из реки Танып очевидцем был спасен мужчина, который бригадой скорой медицинской помощи оперативно доставлен в реанимационное отделение Краснокамской ЦРБ, в тяжелом состоянии.

Впоследствии мужчина, 1978 года рождения, скончался в реанимационном отделении.

Сегодня рано утром в МЧС сообщили, что в Туймазинском районе из озера Кандрыкуль очевидцем извлечено тело мужчины, 1993 года рождения. Тело передано сотрудникам полиции. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.