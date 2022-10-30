Полицейские Уфы раскрыли угон благодаря генетической экспертизе

В Башкирии полицейские задержали подозреваемого в угоне отечественного автомобиля. Сообщение об угоне ВАЗ-2109 в полицию поступило от жительницы Тюмени, приехавшей в гости к своему отцу. Машина была припаркована под окнами дома в Советском районе города Уфы. Автомобиль не был оборудован сигнализацией. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. На месте преступления были обнаружены следы ног и сигаретный окурок, оставленные злоумышленником. Момент совершения преступления попал в обзор камер видеонаблюдения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативникам удалось восстановить картину событий и выйти на след угонщика. Автовором оказался 22-летний ранее судимый за аналогичные преступления житель города Аши Челябинской области. Злоумышленник проник в автомобиль, вскрыв его. Затем доехал на нем до Аши, где сдал автомобиль в пункт приема металлолома, получив за это 12 тысяч рублей.

Башкирские полицейские задержали злоумышленника и доставили в Уфу. В ходе предварительного исследования сотрудниками экспертно-криминалистического центра МВД по республике в результате генетической экспертизы было установлено, что следы на сигаретном окурке принадлежат задержанному. Мужчина дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Кража». Подозреваемый заключен под стражу, проверяется его причастность к аналогичным фактам, совершенным на территории Уфы.