В Башкирии в сгоревшем сарае найдено тело 86-летней женщины

Сегодня, 29 октября, в селе Ангасяк Дюртюлинского района произошел пожар - сгорел одноэтажный бревенчатый дом, металлический гараж, бревенчатая баня и сарай. В ходе разбора места пожара в сарае обнаружено тело 86-летеней женщины.

Сигнал о происшествии поступил в главное управление МЧС России по Республике Башкортостан.

В тушении огня приняли участие 5 единиц техники и 10 человек, в том числе добровольная пожарная команда Ангасякского сельсовета. Прибывшие на место возгорания силы и средства пожарных подразделений локализовали огонь в течение 45 минут, чуть позже открытое горение было полностью ликвидировано.

Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа, дознаватель МЧС России и инструктор госкомитета РБ по ЧС.