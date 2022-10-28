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28 Октября , 19:03

Полтора года условно: суд вынес решение по делу экс-сотрудницы «Уфаводоканала»

Октябрьский райсуд Уфы приговорил бывшую сотрудницу МУП «Уфаводоканал» к полутора годам лишения свободы условно. Ее признали виновной в служебном подлоге.

По информации республиканской прокуратуры, в 2014 году к ней обратилась инженер-эколог крупного предприятия с просьбой оказать содействие в занижении показателей вредных веществ, содержащихся в сточных водах, принимаемых предприятием.

На протяжении 2015-2019 годов женщина, руководившая одним из отделов МУП, вносила в протоколы испытаний желаемые показатели, и МУП почти пять лет не взыскивало с компании плату за за негативное воздействие на окружающую среду.

Также суд запретил бывшей сотруднице «Уфаводоканала» заниматься лабораторно-производственного контролем в течение двух лет.

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