С января 2027 года в России начнут работать договоры жилищных сбережений (ДЖС). Если до ограничения льготных программ и даже с 1 июля 2024 (завершение льготной ипотеки «для всех») до 1 октября 2026 года (ужесточение правил семейной ипотеки) именно льготные программы помогали людям с покупкой жилья и одновременно стимулировали строительство (и рост цен), теперь эта эпоха завершилась. Госдума нового созыва свой первый правительственный час посвятила нацпроекту «Инфраструктура для жизни», где в том числе обсуждалась необходимость новых подходов.

В Башкирии Программа жилстройсбережений действует уже 12 лет, напомнил ее автор — заслуженный экономист РБ, руководитель Финцентра РБ Евгений Декатов. Он считает, что вводимый с нового года инструмент необходимо доработать — в нём нет такого важного элемента, как софинансирование государства.

«Условия ДЖС: вклад только для физических лиц, срок не менее трех лет, страхование до 10 млн рублей, возможность пополнения в любое время. Но закон создал инструмент, а не модель: в нем нет ни бюджетного стимулирования накоплений, ни требований к кредитному этапу, ни правил, по которым регион или работодатель могут софинансировать гражданина. Именно этот пробел и надо закрыть, и закрывать его разумно не в кабинете, а на работающем материале», – уверен он.

Эксперт предлагает поручить АО «ДОМ.РФ» организовать пилотирование механизма жилищных накоплений на базе действующей в Башкирии ПЖС с подключением других заинтересованных регионов, готовых софинансировать накопления своих граждан. По результатам пилотного проекта уже можно будет подготовить изменения и дополнения в Федеральный закон № 230.