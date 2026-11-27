Администрация Уфы скорректировала постановление об утверждении проекта планировки и межевания квартала в границах улиц Гафури, Чернышевского, Красина, Султанова. Его застройка уже ведётся, коррекция учитывает доработки проекта от 2021 года.

Согласно плану, девелопер строит здесь два 26-этажных дома (они появятся напротив Медико-генетического центра) и один 21-этажный (на углу Гафури и Чернышевского), четыре капитальные автостоянки и семиэтажное административное здание с помещениями для спорта (внутри квартала).

На этой территории находится двухэтажное здание факультета психологии, оно сохраняется.