Администрация Уфы скорректировала постановление об утверждении проекта планировки и межевания квартала в границах улиц Гафури, Чернышевского, Красина, Султанова. Его застройка уже ведётся, коррекция учитывает доработки проекта от 2021 года.
Согласно плану, девелопер строит здесь два 26-этажных дома (они появятся напротив Медико-генетического центра) и один 21-этажный (на углу Гафури и Чернышевского), четыре капитальные автостоянки и семиэтажное административное здание с помещениями для спорта (внутри квартала).
На этой территории находится двухэтажное здание факультета психологии, оно сохраняется.
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