Налоговая служба проведёт 28 ноября с 10 до 15 часов День открытых дверей во всех территориальных подразделениях. Тема — имущественные налоги и НДФЛ, которые физлицам нужно уплатить до 1 декабря включительно.

Как пояснили в пресс-службе УФНС по РБ, сотрудники помогут гражданам получить налоговые уведомления, если они ещё не получены, расскажут, как начисляются налоги, и объяснят, как их можно уплатить, если с этим возникли проблемы. Также они готовы научить работать с сервисами ФНС на сайте ведомства, в приложении и в Госуслугах.