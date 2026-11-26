В Уфе открылся Х Международный фестиваль продуктов «Наш Бренд», собравший 140 компаний и фермерских хозяйств из десяти регионов России. Производители привезли на выставку продукты питания, напитки и местные гастрономические бренды.
В деловую программу вошли 40 мероприятий с участием 160 спикеров. В числе событий – дегустационный конкурс в 12 номинациях, региональный кулинарный чемпионат «Гастромастер-2026» и конкурс сыров.
– Сегодня наши предприниматели, сельхозпроизводители и предприятия делают продукты, которые становятся одними из лучших в стране. И государство их поддерживает. За пять лет объём грантов и субсидий составил порядка 23 млрд рублей, ими воспользовались более 5,5 тысячи участников. С 2022 года мы отдельно поддерживаем производителей напитков – на эти цели направлено более 300 млн рублей. Эта поддержка будет сохраняться и преумножаться, – подчеркнул премьер-министр правительства Башкирии Александр Шельдяев.
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