На 38-м пленарном заседании Госсобрания – Курултая Башкирии принят закон о повышении стоимости патента для иностранных рабочих. В текущем году действует коэффициент 2,5. Он соответствует фиксированному авансу в размере 8,5 тыс. руб.
В 2027 году коэффициент предложено повысить до 2,85, и авансовый платёж вырастет до 10,3 тыс. руб. Рассчитано, что эта мера позволит привлечь в бюджет 1,5 млрд руб.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.