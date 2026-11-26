На 38-м пленарном заседании Госсобрания – Курултая Башкирии принят закон о повышении стоимости патента для иностранных рабочих. В текущем году действует коэффициент 2,5. Он соответствует фиксированному авансу в размере 8,5 тыс. руб.

В 2027 году коэффициент предложено повысить до 2,85, и авансовый платёж вырастет до 10,3 тыс. руб. Рассчитано, что эта мера позволит привлечь в бюджет 1,5 млрд руб.