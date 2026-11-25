По данным минземимущества РБ на 20 ноября, в регионе заключено 50 договоров льготной аренды с 47 предприятиями малого бизнеса. Им предоставлено государственной и муниципальной недвижимости общей площадью 27,7 тыс. «квадратов».

Благодаря льготным ставкам бизнес сэкономил 78,3 млн руб. — на 63% больше, чем годом ранее. На 20 ноября 2025 года было заключено 80 договоров с 70 субъектами МСП на льготную аренду 26,4 тыс. кв. м. Сумма предоставленной льготы при этом составляла 48 млн руб.

– Бизнес арендует всё более крупные объекты. Льготная аренда госимущества доказала свою эффективность. Такой механизм позволяет предпринимателям высвобождать средства для развития своего дела и уверенно чувствовать себя на старте, – прокомментировала вице-премьер – глава минземимущества РБ Наталья Полянская.