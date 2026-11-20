В Башкирии в 39 муниципалитетах состоятся сельхозярмарки — всего 51 площадка. Они организованы с пятницы по воскресенье 20-22 ноября.

В Уфе запланированы пять площадок:

- на перекрёстке улиц Интернациональной и Машиностроителей – 21-22 ноября (50 торговых мест),

- на перекрёстке ул. Мушникова и бульвара Баландина – 21-22 ноября (40 торговых мест),

- на обычном месте по ул. Рабкоров – 21-22 ноября (100 торговых мест),

- на площади перед Дворцом спорта – 21-22 ноября (100 мест),

- на площади им. Орджоникидзе – 21 ноября.