Услуга доступна компаниям и ИП, которые регулярно рассчитываются с партнерами за рубежом: импортерам электроники и товаров для дома, туркомпаниям, логистам, IT-компаниям и производствам с импортными комплектующими. Переводы возможны в долларах США, евро, дирхамах ОАЭ и юанях, другие валюты – по запросу.
Как это работает: клиент приобретает валютный/рублевый/процентный вексель А7, номинал которого покрывает сумму валютного платежа в рублях по курсу Банка России на дату выдачи векселя, а А7 отправляет деньги зарубежному поставщику обычным переводом в день предъявления векселя к платежу.
Стоимость услуги – 1 рубль + НДС. Конвертация – по курсу Банка России, без скрытых комиссий. Остаток номинала и начисленные вексельные проценты возвращаются клиенту.
Перевод за рубеж перестает быть статьей расходов: клиент платит 1 рубль и дополнительно получает процентный доход по векселю.
Подробности – на сайте.
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