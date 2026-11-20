Услуга доступна компаниям и ИП, которые регулярно рассчитываются с партнерами за рубежом: импортерам электроники и товаров для дома, туркомпаниям, логистам, IT-компаниям и производствам с импортными комплектующими. Переводы возможны в долларах США, евро, дирхамах ОАЭ и юанях, другие валюты – по запросу.

Как это работает: клиент приобретает валютный/рублевый/процентный вексель А7, номинал которого покрывает сумму валютного платежа в рублях по курсу Банка России на дату выдачи векселя, а А7 отправляет деньги зарубежному поставщику обычным переводом в день предъявления векселя к платежу.

Стоимость услуги – 1 рубль + НДС. Конвертация – по курсу Банка России, без скрытых комиссий. Остаток номинала и начисленные вексельные проценты возвращаются клиенту.

Перевод за рубеж перестает быть статьей расходов: клиент платит 1 рубль и дополнительно получает процентный доход по векселю.

Подробности – на сайте.