18 ноября в Москве прошел форум «Технологии Добра». Главной темой обсуждения стала долгосрочная поддержка некоммерческих организаций и их переход от разовых грантов к постоянному финансированию. Участники искали ответ на вопрос, как обеспечить развитие социальных инициатив после того, как закончился грантовый период.
Одним из таких подходов, представленных на форуме, стала региональная модель поддержки, которую реализуют в Красноярском крае. По словам губернатора региона Михаила Котюкова, в крае планируют увеличивать объем грантовых программ и включать успешные проекты в государственные программы.
В Красноярском крае работают более 3600 некоммерческих организаций, и каждый третий житель региона хотя бы раз участвовал в социальных инициативах. Поддержка НКО выстроена на нескольких этапах: организациям помогают готовить заявки на финансирование, реализовывать проекты и расширять практики, доказавшие свою результативность. Включение успешных грантовых проектов в госпрограммы позволяет продолжить их реализацию на постоянной основе, сохраняя помощь на местах. Грантовое финансирование при этом может покрывать расходы на содержание аппарата организации, что дает возможность оплачивать работу сотрудников, координирующих помощь.
Дискуссию модерировал основатель, совладелец и первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Он, в свою очередь, предложил проработать в Костромской области пилотный проект административной поддержки результативных НКО и обсудить эту инициативу с исполнительной властью и бизнесом.
О том, как изменилась география поддержки НКО, рассказал заместитель генерального директора Фонда президентских грантов Иннокентий Дементьев. По его словам, после перехода к цифровой системе доля московских проектов среди получателей финансирования снизилась с 30–40% примерно до 10%. Цифровизация расширила доступ региональных команд к конкурсам и сократила прежний перекос в пользу столицы. За время работы фонда прямую поддержку получили 36 тысяч проектов, еще около 30 тысяч — через региональные конкурсы. Бюджет проекта, как уточнил Дементьев, может включать зарплаты и другие расходы на команду, если они связаны с реализацией.
Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев подчеркнул, что меры поддержки должны быть долгосрочными и предсказуемыми, чтобы НКО могли планировать деятельность. Для этого необходима совместная работа федеральных и региональных властей и социально ответственного бизнеса.
По данным организаторов, за год число НКО — участников проекта «Технологии Добра» выросло на 70%, а к проекту со своими продуктами присоединились десять новых корпораций. Опыт регионов показывает последовательность такой поддержки: помочь организации подготовить проект, дать средства на его реализацию и команду, оценить результат и обеспечить продолжение успешной практики. Цифровые конкурсы расширяют круг организаций, которые могут пройти этот путь, а включение проверенных решений в государственные программы позволяет сохранять помощь на местах.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.