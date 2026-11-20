18 ноября в Москве прошел форум «Технологии Добра». Главной темой обсуждения стала долгосрочная поддержка некоммерческих организаций и их переход от разовых грантов к постоянному финансированию. Участники искали ответ на вопрос, как обеспечить развитие социальных инициатив после того, как закончился грантовый период.

Одним из таких подходов, представленных на форуме, стала региональная модель поддержки, которую реализуют в Красноярском крае. По словам губернатора региона Михаила Котюкова, в крае планируют увеличивать объем грантовых программ и включать успешные проекты в государственные программы.

В Красноярском крае работают более 3600 некоммерческих организаций, и каждый третий житель региона хотя бы раз участвовал в социальных инициативах. Поддержка НКО выстроена на нескольких этапах: организациям помогают готовить заявки на финансирование, реализовывать проекты и расширять практики, доказавшие свою результативность. Включение успешных грантовых проектов в госпрограммы позволяет продолжить их реализацию на постоянной основе, сохраняя помощь на местах. Грантовое финансирование при этом может покрывать расходы на содержание аппарата организации, что дает возможность оплачивать работу сотрудников, координирующих помощь.