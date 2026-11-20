«Кирпич Холдинг», один из ведущих застройщиков Республики Башкортостан и один из крупнейших производителей керамического кирпича в регионе, удостоен золотого знака «Надежный застройщик России 2026». Торжественная церемония награждения состоялась 19 ноября в Государственном комплексе «Дворец конгрессов» в Стрельне в рамках XI Всероссийского Саммита застройщиков и производителей строительных ресурсов.

По традиции Саммит объединил руководителей ведущих девелоперских компаний страны и представителей строительной отрасли. В центре внимания — ход реализации национального проекта «Инфраструктура жизни», применение отечественных материалов и цифровых сервисов на всех этапах жизненного цикла проекта и др. Главным событием Саммита стала церемония награждения ведущих российских девелоперов Золотым знаком «Надежный застройщик России 2026» и отечественных производителей строительных материалов, техники и конструкций Золотым знаком «Надежный российский производитель строительных ресурсов 2026».

Как отмечает учредитель компании Марат Арсланов, надежность застройщика складывается из множества факторов: финансовой устойчивости, соблюдения сроков и контроля качества.

— «Кирпич Холдинг» системно работает по всем этим направлениям, а собственная производственная база усиливает гарантии для клиентов. Хочу выразить благодарность коллективу компании за ответственность, профессионализм и вовлеченность. Признание в виде знака «Надежный застройщик России» подтверждает, что выбранная стратегия эффективна и востребована рынком, — добавил Марат Хамитович.

Золотой знак «Надежный застройщик России» вручается строительным компаниям с 2014 года за высочайшие достижение в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства по результатам гражданского и государственного контроля по итогам года и в настоящее время по праву является одной из наиболее известных и авторитетных наград в сфере жилищного строительства России.

Организаторами Саммита выступают Фонд Развития механизмов гражданского контроля (Фонд РМГК) и Национальное объединение производителей строительных материалов и строительной индустрии (НОПСМ).