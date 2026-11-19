В Октябрьском завершается обновление системы водоснабжения в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность построенных сетей составит 9,67 км, сообщили в пресс-службе ФБУ «Росстройконтроль» (контролирует исполнение госконтрактов).

Также проектом предусмотрено строительство современной насосной станции и комплектной трансформаторной подстанции наружной установки с резервной дизель-генераторной установкой для обеспечения бесперебойного энергоснабжения.

«В настоящее время объект находится в завершающей стадии строительства. Идет монтаж водопроводных колодцев, продолжается устройство насосной станции, выполняется укладка кабельных линий от комплектной трансформаторной подстанции до насосной и обратная засыпка траншей. Основной объем трубопроводов и кабелей проложен, впереди — подготовка к пусконаладочным работам, а также итоговое испытание водопроводной сети с последующей промывкой», — сообщил гендиректор ФБУ Владимир Щербинин.

По данным госзакупок, стоимость контракта составила 40 млн руб., в результате аукциона сэкономлено 7 млн руб. бюджетных средств.