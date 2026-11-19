На территории Башкирии завершена подготовка железнодорожной инфраструктуры к работе в зимний период, сообщили в минтрансе РБ. Это 30 вокзалов, 11 пассажирских павильонов, 311 пассажирских платформ и 285 пассажирских вагонов. Также проверены электровозы, тепловозы, электропоезда и рельсовые автобусы.

Во всех хозяйствах созданы запасы необходимых материалов, запасных частей и противогололёдных средств. Для уборки снега в этом сезоне в парке техники предусмотрены 32 снегоуборочные и снегоочистительные машины.

Как рассказывали «Башинформу» в пресс-службе Башкирского отделения КбшЖД, зимой пути ежедневно чистят путевые очистительные и снегоочистительные машины. За ними идут путевые струги, которые расчищают завалы снега. В Башкирии важные линии железной дороги проходят через горную местность. Там после схода лавин пути могут почистить только роторные снегоочистители — они рассчитаны на высоту завала до 4,5 метров.

К работе в зимних условиях подготовили и новичков. Впервые зимой будут работать 672 молодых сотрудников, для них провели обучение и прикрепили наставников.