МУП УИС сообщило об отключении 18 ноября горячего водоснабжения в Дёмском районе Уфы на время проведения технических работ до 14 часов. Без ГВС временно остались несколько жилых домов и частный детский сад в одном из них.
Отключены адреса:
ул. Дагестанская, 27;
ул. Магистральная, 2, 2/1, 2а, 4, 6, 12, 12/2;
ул. Ухтомского, 24, 26, 26/2, 26/1.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.