Научно-внедренческое предприятие «Орбита» получило в аренду без торгов земельный участок площадью 2,7 га для реализации приоритетного инвестпроекта. На сегодняшний день на площадке уже ведутся активные строительные работы: участок огорожен, возведено здание из металлокаркаса и сэндвич-панелей, работает строительная техника. Земельный участок предоставлен в аренду в качестве меры господдержки – без проведения торгов.
«Орбита» вкладывает 350 млн рублей в строительство нового производства, которое будет выпускать технические средства реабилитации, в том числе аппараты для вытяжения позвоночника, механотерапии конечностей, реабилитации суставов, оборудование для кинезитерапии, массажа, и другие изделия.
Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, реализация проекта предусматривает создание 65 новых рабочих мест. Цель реализации – достижение лидирующих позиций завода на отечественном рынке ТРС за счёт повышения операционной эффективности и роста производственного потенциала.
– Аренда земли без торгов – это прежде всего скорость и предсказуемость для инвестора: не нужно ждать аукциона, можно сразу проектировать и строить. Кейс НВП «Орбита» – пример того, как такая мера поддержки превращается в реальное производство. Предприятие будет выпускать средства реабилитации, которые сегодня критически важны для восстановления здоровья людей, – прокомментировала вице-премьер – глава минземимущества Башкирии Наталья Полянская.
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