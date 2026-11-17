В центре обсуждения — реальные практики, региональный опыт и конкретные решения. Участники рассмотрят технологии, которые уже помогают региональным НКО работать эффективнее, обсудят, как государство, бизнес и институты развития могут поддерживать цифровую трансформацию сектора, а также разберут модели партнерства, позволяющие социальным инициативам развиваться независимо от географии.

В заседании примут участие заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, Иннокентий Дементьев (Фонд президентских грантов), Елена Тополева-Солдунова (АСИ, Общественная палата РФ), Ирина Николаева (АНО «Рак победим»), София Белеенко («ВкусВилл») и Валерия Баранова («Лемана ПРО»). Спикеры обсудят, как преодолеть цифровое неравенство, расширить доступ к технологиям и выстроить эффективное партнерство между государством, компаниями и третьим сектором.

Модератором выступит Сергей Хотимский, основатель, совладелец и первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк».

Организаторами форума выступают Совкомбанк и Фонд «Сколково». Мероприятие пройдет 18 ноября 2026 года в Москве и в онлайн-формате. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.