На мосту через реку Сикася в Ишимбайском районе на дороге Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск приступили к монтажу барьерного ограждения. Это завершающий этап реконструкции аварийного объекта, сообщили в минтрансе Башкирии. Укладка асфальтобетона уже завершена. Открыть движение транспорта планируется до конца года. На время работ поток транспорта пустили по временному мосту.
– Дорога Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск – популярное туристическое направление. Мост через реку Сикася ведет к скале Калим-Ускан, пещере Салавата Юлаева и водопаду Кук-Караук, которые находятся рядом с селом Макарово. Поэтому важно привести этот мост в нормативное состояние и обеспечить безопасный проезд по нему, – прокомментировала глава минтранса Башкирии Любовь Минакова.
В ведомстве напомнили, что по поручению Главы республики дорожники уделяют большое внимание приведению в нормативное состояние туристических направлений. В 2026 году планируется отремонтировать более 125 км таких дорог. Это на 50 км больше, чем в прошлом году.
Всего по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году планируется привести в нормативное состояние порядка 200 км дорог и более 1800 погонных метров мостов.
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