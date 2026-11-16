В 2027 году работникам на окладе выгоднее всего уходить в отпуск в месяцы с максимальным количеством рабочих дней. Таковыми будут март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь, в которых насчитывается по 22 рабочих дня. Наименее выгодными станут январь, февраль и май: длинные праздники сокращают число рабочих дней и увеличивают финансовые потери при уходе в отпуск, объяснили в hh.ru.
Дело в том, что размер отпускных рассчитывается исходя из среднего дневного заработка за последние 12 месяцев. Чем больше в месяце рабочих дней, тем меньше стоимость одного рабочего дня и тем меньше работник теряет в доходе, заменяя зарплату на отпускные. В месяцы с длинными праздниками (январь, февраль, май) рабочих дней меньше – соответственно, каждый рабочий день «стоит» дороже, а отпускные покрывают меньшую часть обычного дохода.
Чтобы дополнительно снизить потери, работникам на окладе имеет смысл включать в период отпуска обычные выходные дни – суббота и воскресенье не входят в расчёт количества календарных дней отпуска, но увеличивают непрерывный период отдыха без уменьшения суммы выплат.
Совместить длинный отдых и большие отпускные помогает деление отпуска на части. Короткие части по 3–4 будних дня стоит присоединять к праздникам – они дают больше дней отдыха при минимальном снижении дохода. Обязательную часть на 14 календарных дней выгоднее поставить на месяц с 22 рабочими днями (март, апрель, июль, август, сентябрь или декабрь) – это компенсирует потери от коротких частей.
Напомним, согласовать отпуск нужно заранее: согласно ТК, работодатель должен утвердить отпуска не позднее чем за две недели до начала календарного года – то есть до середины декабря 2026 года. Перенести отпуск на другие даты получится только по договорённости с руководством, напомнили в рекрутерской компании.
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