В республике чипируют всех чистопородных башкирских лошадей

Минсельхоз Башкирии утвердил порядок учёта и паспортизации племенных лошадей башкирской породы.
Основные положения следующие:
— племхозяйства должны провести генетические исследования, подтверждающие породность, в сертифицированных лабораториях,
— администрирование электронной базы данных возлагается на ГАУ Центр компетенции РБ по коневодству и конному спорту «Акбузат»,
— специалисты Центра консультируют племенные хозяйства по вопросам учёта и регистрации,
— всех племенных лошадей из базы полагается чипировать,
— «Акбузат» собирает выдающихся кобыл и жеребцов в племенное ядро,
— в племхозяйствах проведут бонитировку (оценку) поголовья,
— каждая племенная лошадь должны иметь «паспорт»,
— в выдаче паспорта могут отказать на основании генетической экспертизы, отсутствия чипа или требуемых данных.
Также документ регулирует сроки, в которые следует зафиксировать изменения.
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