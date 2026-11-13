В республике чипируют всех чистопородных башкирских лошадей

Минсельхоз Башкирии утвердил порядок учёта и паспортизации племенных лошадей башкирской породы.

Основные положения следующие:

— племхозяйства должны провести генетические исследования, подтверждающие породность, в сертифицированных лабораториях,

— администрирование электронной базы данных возлагается на ГАУ Центр компетенции РБ по коневодству и конному спорту «Акбузат»,

— специалисты Центра консультируют племенные хозяйства по вопросам учёта и регистрации,

— всех племенных лошадей из базы полагается чипировать,

— «Акбузат» собирает выдающихся кобыл и жеребцов в племенное ядро,

— в племхозяйствах проведут бонитировку (оценку) поголовья,

— каждая племенная лошадь должны иметь «паспорт»,

— в выдаче паспорта могут отказать на основании генетической экспертизы, отсутствия чипа или требуемых данных.

Также документ регулирует сроки, в которые следует зафиксировать изменения.

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