В Башкирии пожароопасный сезон-2026 стал одним из самых продолжительных

Как отметили в министерстве лесного хозяйства РБ, в условиях засушливой погоды особое внимание уделялось мониторингу лесов, оперативному тушению возгораний и их профилактике. Для укрепления лесопожарных формирований в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» Башкирия продолжила обновлять технику и оборудование.

Напомним, пожароопасный сезон начался в этом году 8 апреля и стал одним из самых продолжительных. Из-за аномально засушливой осени особый противопожарный режим, введенный 13 июня, сняли только 6 ноября. Кроме того, в течение сезона дважды вводились ограничения на посещение лесов на отдельных территориях, преимущественно в районах Зауралья.

«Всего в лесах республики ликвидировано 40 пожаров на общей площади 319 гектаров, — констатировали в министерстве лесного хозяйства Башкирии. — Половина пожаров пришлась на осенний период, почти 90% были зафиксированы в районах Зауралья».

Оперативность тушения лесных пожаров в регионе составила в этом году 87,5% при установленном для республики показателе 71%. Средняя площадь одного пожара составила 7,9 гектара — в 89 раз меньше среднероссийского показателя и в 2,3 раза меньше показателя по Приволжскому федеральному округу.

При этом выполнен целевой показатель по предельной площади лесных пожаров, установленный для Башкирии на 2026 год. Так, фактическая площадь оказалась почти в 10 раз ниже предельного значения в 3147 гектаров.

«Сезон был непростым: сухая погода сохранялась и осенью, поэтому угроза возникновения пожаров оставалась высокой, — подчеркнул министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов. — Благодаря работе лесопожарных формирований удалось оперативно реагировать на возгорания и не допустить перехода огня на населенные пункты и объекты экономики. Благодарю всех, кто участвовал в этой работе».

Как отметили в минлесхозе Башкирии, в течение пожароопасного сезона в республике действовала многоуровневая система мониторинга. Космическое наблюдение охватывало всю территорию лесов. В рамках авиационного патрулирования выполнено 284 полета с общим налетом более 900 часов. Проведено 561 наземное патрулирование общей протяженностью свыше 67 тысяч километров. Беспилотные летательные аппараты совершили 140 вылетов с налетом 210 часов. За ситуацией также следили с помощью камер системы видеомониторинга «Лесохранитель».

Кроме того, в этом году лесоводы обновили более 13 тысяч километров минерализованных полос, в том числе вокруг 214 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров.

Одновременно продолжилось обновление технического парка лесопожарных формирований. В 2026 году в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» закуплено 18 единиц специализированной пожарной техники и 130 единиц оборудования, включая 47 камер системы «Лесохранитель». Общий объем финансирования составил более 90 млн рублей.