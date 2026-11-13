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16:00 (UTC+5), 13 Ноября 2026

Радий Хабиров оценил спортзал, построенный инвестором в Абзелиловском районе

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скриншот трансляции Прямая линия с Главой Башкирии
Фото: скриншот трансляции | Прямая линия с Главой Башкирии
Инсаф Хужабирганов

Глава Башкирии Радий Хабиров высоко оценил спортивный объект, построенный на средства благотворительного фонда РМК при поддержке компании «Салаватское». Напомним, в конце сентября в селе Михайловка Абзелиловского района открылся новый физкультурный зал.

История строительства объекта берет свое начало с Прямой линии с Радием Хабировым, которая состоялась в 2025 году. Именно тогда к Главе республики обратились директор Михайловской школы Елена Гильманова и родители с просьбой помочь в решении вопроса ремонта спортзала школы, который был признан аварийным.

К решению проблемы подключилась компания «Салаватское», которая ведет геологоразведку меди в районе. Финансирование строительства спортзала предоставил партнер предприятия — Благотворительный фонд РМК. Объект был возведен рядом со школой за неполных четыре месяца. В нем могут заниматься не только школьники, но все жители села.

Директор Михайловской школы Елена Гильманова и родители в этом году вновь обратились на Прямую линию с Главой республики. На этот раз в своём обращении к Радию Фаритовичу они выразили слова благодарности руководству Башкирии и инвесторам.

«Если бы все наши крупные предприятия вели так ответственно себя, как «Салаватское», — которое ещё не приступило к работам, а уже вкладывается в район и в людей, — мы бы очень существенно порешали многие задачи. Это пример такого правильного, уважительного подхода. Молодцы, что инвестируют и вкладываются — не пожадничали и сделали так, как это должно быть», — сказал Радий Хабиров в ответ на обращение.

Отметим, что само подключение к Прямой линии с Главой Башкирии состоялось в онлайн-режиме как раз из физкультурного зала «Салаватское» в Михайловке.

Компания «Салаватское» каждый год направляет более 100 миллионов рублей на социальные проекты. Прошлым летом недропользователь провел капитальный ремонт школы-интерната в селе Бурангулово и построил спортивную площадку в детском лагере «Ирандык». «Салаватское» активно поддерживает спортивные и образовательные мероприятия в муниципалитете. В апреле этого года в Абзелиловском районе для одаренных детей при поддержке инвестора уже во второй раз прошла олимпиада «Гилем». 

Кроме того, «Салаватское» вкладывается в экологию района. Компания высадила более 14 тысяч сосен для восстановления лесов и выпустила 10 тысяч мальков стерляди в реку Кага.

автор ИА «Башинформ»
автор ИА «Башинформ»
автор ИА «Башинформ»
автор ИА «Башинформ»
автор ИА «Башинформ»
автор ИА «Башинформ»
автор ИА «Башинформ»
автор ИА «Башинформ»
автор ИА «Башинформ»
автор ИА «Башинформ»
автор ИА «Башинформ»
Фото: автор | ИА «Башинформ»
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