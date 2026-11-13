Радий Хабиров оценил спортзал, построенный инвестором в Абзелиловском районе

Глава Башкирии Радий Хабиров высоко оценил спортивный объект, построенный на средства благотворительного фонда РМК при поддержке компании «Салаватское». Напомним, в конце сентября в селе Михайловка Абзелиловского района открылся новый физкультурный зал.
История строительства объекта берет свое начало с Прямой линии с Радием Хабировым, которая состоялась в 2025 году. Именно тогда к Главе республики обратились директор Михайловской школы Елена Гильманова и родители с просьбой помочь в решении вопроса ремонта спортзала школы, который был признан аварийным.
К решению проблемы подключилась компания «Салаватское», которая ведет геологоразведку меди в районе. Финансирование строительства спортзала предоставил партнер предприятия — Благотворительный фонд РМК. Объект был возведен рядом со школой за неполных четыре месяца. В нем могут заниматься не только школьники, но все жители села.
Директор Михайловской школы Елена Гильманова и родители в этом году вновь обратились на Прямую линию с Главой республики. На этот раз в своём обращении к Радию Фаритовичу они выразили слова благодарности руководству Башкирии и инвесторам.
«Если бы все наши крупные предприятия вели так ответственно себя, как «Салаватское», — которое ещё не приступило к работам, а уже вкладывается в район и в людей, — мы бы очень существенно порешали многие задачи. Это пример такого правильного, уважительного подхода. Молодцы, что инвестируют и вкладываются — не пожадничали и сделали так, как это должно быть», — сказал Радий Хабиров в ответ на обращение.
Отметим, что само подключение к Прямой линии с Главой Башкирии состоялось в онлайн-режиме как раз из физкультурного зала «Салаватское» в Михайловке.
Компания «Салаватское» каждый год направляет более 100 миллионов рублей на социальные проекты. Прошлым летом недропользователь провел капитальный ремонт школы-интерната в селе Бурангулово и построил спортивную площадку в детском лагере «Ирандык». «Салаватское» активно поддерживает спортивные и образовательные мероприятия в муниципалитете. В апреле этого года в Абзелиловском районе для одаренных детей при поддержке инвестора уже во второй раз прошла олимпиада «Гилем».
Кроме того, «Салаватское» вкладывается в экологию района. Компания высадила более 14 тысяч сосен для восстановления лесов и выпустила 10 тысяч мальков стерляди в реку Кага.
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