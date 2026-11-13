Чистая прибыль Совкомбанка за девять месяцев 2026 года выросла вдвое до 72 млрд рублей

ПАО «Совкомбанк» опубликовал финансовую отчётность по МСФО за девять месяцев 2026 года. Чистая прибыль банка выросла в два раза — на 36,5 млрд рублей, до 71,9 млрд, по сравнению с 35,4 млрд за тот же период 2025 года. Регулярная чистая прибыль увеличилась в 2,4 раза, до 81,2 млрд рублей. Доходность акционерного капитала (ROE) достигла 21,9%, что на 9,7 процентных пункта выше показателя годом ранее.

Ключевым драйвером роста стала чистая процентная маржа, которая выросла на 2,6 п.п. — до 7,5%. Это стало возможным благодаря снижению стоимости фондирования на 4,6 п.п., до 12,2%. Чистый процентный доход увеличился на 61%, до 194 млрд рублей. Маржа растёт шестой квартал подряд, а в третьем квартале достигла 8,0%.

Чистый комиссионный доход вырос на 15%, до 39 млрд рублей. Значительно увеличились комиссии за выдачу банковских гарантий — на 23%, до 20,4 млрд, и за расчётное обслуживание компаний — на 24%, до 11,1 млрд. Портфель банковских гарантий и аккредитивов вырос на 21%, до 1,2 трлн рублей.

Отношение расходов к доходам снизилось на 13 п.п. — до 46%. Капитал акционеров вырос на 21%, до 446 млрд рублей, или 20,1 рубля на акцию. Прибыль на акцию составила 3,06 рубля против 1,48 рубля годом ранее.

Корпоративный кредитный портфель за год увеличился на 11%, до 1,78 трлн рублей. Розничный портфель изменился структурно: ипотечный портфель вырос на 18%, до 448 млрд рублей, а доля залоговых кредитов достигла 70%. Корпоративный сегмент и розница принесли примерно поровну прибыли — около 60 млрд рублей до налога каждый.

Председатель правления ПАО «Совкомбанк» Дмитрий Гусев отметил, что банк зарабатывает 22% на капитал, и почти вся прибыль является регулярной. По его словам, фондирование дешевеет вслед за ставкой, поэтому маржа останется высокой. Банк выполняет растущие требования регулятора к капиталу с запасом и продолжает его укреплять для уверенного входа в 2027 год.