В Башкирии продают торговый комплекс в пригороде Туймазов

Росимущество выставило на аукцион торговый комплекс в туймазинском микрорайоне Агиртамак. Объект принадлежит благовещенской компании и арестован в рамках исполнительного производства как залоговое имущество по ипотеке, следует из пояснения торговой площадки.

Стартовая цена здания 2014 года постройки площадью 1437 кв. м — 29,2 млн руб. без НДС. По открытым данным, торговый комплекс перестал работать в 2016 году по причине нерентабельности.