Сбер отчитался о росте кредитного портфеля до 32,8 трлн рублей

В рамках Дня инвестора Сбер представил обновлённые показатели кредитования. К концу сентября 2026 года кредитный портфель банка достиг 32,8 трлн рублей, показав прирост на 40% с конца 2023 года. Доля банка на рынке кредитования юридических лиц составила 32,4%.
Как рассказал первый заместитель Председателя Правления банка Александр Ведяхин, за три года корпоративная клиентская база выросла на 300 тысяч и достигла 3,5 миллиона компаний. Каждый третий клиент вовлечён в программу лояльности, а число участников «СберБизнес Спасибо» составило 1,2 миллиона компаний.
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