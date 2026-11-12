На выставке «Химия-2026» представили новый отечественный антиоксидант для моторных масел

На международной выставке «Химия» в составе стенда Росхим представлена новейшая разработка Стерлитамакского нефтехимического завода — фенольный антиоксидант Агидол-135Л. Продукт предназначен для стабилизации моторных и индустриальных масел и получен на базе действующего опытно-промышленного оборудования.

Новый продукт успешно прошёл испытания у потенциальных потребителей, сообщают в компании. Среди его ключевых характеристик — удобная жидкая форма, низкая летучесть, хорошая сочетаемость с другими веществами, а также лёгкая растворимость и смешиваемость.

«На российском рынке этого продукта ранее не было, организация собственного производства уменьшит зависимость от зарубежных поставок. Продукт соответствует высоким мировым стандартам. Сегодня предприятие делает ставку на импортозамещение и освоение новых рынков сбыта», — отметил исполнительный директор АО «СНХЗ» Олег Шурупов.