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16:21 (UTC+5), 12 Ноября 2026

IT-ипотека под 6%: почему с решением лучше не тянуть и где искать квартиру в Уфе

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АО ГК «ПТ» рендер предоставлен пресс-службой АО ГК «ПТ»
Фото: АО ГК «ПТ» | рендер предоставлен пресс-службой АО ГК «ПТ»

Льготная IT-ипотека под 6% в регионах, включая Уфу, всё ещё действует, однако сроки её работы остаются под вопросом. По данным СМИ, правительство обсуждает досрочное завершение программы уже с 2027 года. В ГК «Первый Трест» рассказали, почему уфимцам не стоит откладывать покупку квартиры и где найти готовое жильё под эту программу.

В проекте бюджета на 2027–2029 годы расходы на IT-ипотеку планомерно снижаются. Для сравнения: в 2026 году они составляют 77,8 млрд рублей, а к 2029 году опустятся до 35 млрд. Для тех, кто уже взял кредит, ставку сохранят на весь срок договора. Тем более что с августа 2024 года Москва и Санкт-Петербург исключены из программы. В Уфе максимальная сумма кредита по программе составляет 9 млн рублей, ставка — до 6% годовых, срок — до 30 лет. Главное требование — работать в аккредитованной IT-компании весь срок кредита.

Если решение о покупке созрело, важно выбрать объект, который позволит сразу оценить качество дома. У ГК «Первый Трест» в Уфе есть готовые и близкие к сдаче литеры в ЖК «Новатор» и достроенные дома в ЖК «Урбаника». Часть объектов уже введена в эксплуатацию: сданы литеры 2, 3, 4 и 5.1, еще один дом (литер 5.2) будет готов в третьем квартале 2027 года. На квартиры в сданных домах действуют специальные условия и скидка до 10%. Готовое жильё даёт возможность приехать, потрогать стены, оценить двор и инфраструктуру, а не рассматривать рендеры два года.

АО ГК «ПТ» рендер предоставлен пресс-службой АО ГК «ПТ»
АО ГК «ПТ» рендер предоставлен пресс-службой АО ГК «ПТ»
Фото: АО ГК «ПТ» | рендер предоставлен пресс-службой АО ГК «ПТ»
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«Покупатели с одобрением по IT-ипотеке приходят с чётким запросом: нужен объект, который можно взять сейчас и не переплачивать за ожидание. Готовые литеры в "Новаторе" — это как раз про возможность зайти в квартиру и понять, что ты покупаешь. Это особенно важно сейчас, когда условия программы на 2027 год не определены: люди хотят успеть зафиксировать ставку 6% и сразу получить жильё», — комментирует коммерческий директор ГК «Первый Трест» Елизавета Самойлова.

ЖК «Новатор» расположен в динамичном районе Уфы: рядом школы, детские сады, торговые центры, удобные выезды. Проект получил федеральную премию «ТОП ЖК-2026» в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Республике Башкортостан». Строительство ведётся с использованием счетов эскроу в Банке ДОМ.РФ.

IT-ипотека под 6% на 30 лет в Уфе — не то предложение, которое стоит откладывать. Официально программа действует до 2030 года, но, по данным СМИ, её могут завершить раньше.

Реклама. АО ГК «ПТ». ИНН 0274395907
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