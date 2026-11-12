Александр Ведяхин рассказал о новых возможностях ИИ для решения задач предпринимателей

Применение искусственного интеллекта позволяет Сберу расширять цифровые возможности обслуживания бизнеса. На Дне инвестора первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что объём кредитов, выданных банком крупному и крупнейшему бизнесу с использованием ИИ, достиг порядка 8 трлн рублей.
Топ-менеджер отметил, что следующий этап — ИИ-помощники для предпринимателя и его команды, которые уже доступны в интернет-банке: в диалоге с ними уже можно получить аналитику, проверить контрагента и подготовить платёж. Для сотрудников создаётся общая среда, где люди и агенты работают с корпоративными данными и документами.
Отдельного внимания заслуживает взаимодействие между компаниями. Следующий этап — когда агенты разных организаций будут работать друг с другом. На ПМЭФ-2026 показали пилот: агенты покупателя и поставщика провели закупку промышленного оборудования, и весь путь — от запроса до оплаты — занял менее минуты.
Как отметил эксперт, «наша цель — сделать технологии, которые раньше требовали огромных ресурсов, доступными широкому кругу предпринимателей. Главная роль ИИ в банковском бизнесе — помогать клиентам расти, а вместе с ними и укреплять экономику страны».
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