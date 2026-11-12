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17:29 (UTC+5), 12 Ноября 2026

Александр Ведяхин рассказал о новых возможностях ИИ для решения задач предпринимателей

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Сбер предоставлено пресс-службой
Фото: Сбер | предоставлено пресс-службой

Применение искусственного интеллекта позволяет Сберу расширять цифровые возможности обслуживания бизнеса. На Дне инвестора первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что объём кредитов, выданных банком крупному и крупнейшему бизнесу с использованием ИИ, достиг порядка 8 трлн рублей.

Топ-менеджер отметил, что следующий этап — ИИ-помощники для предпринимателя и его команды, которые уже доступны в интернет-банке: в диалоге с ними уже можно получить аналитику, проверить контрагента и подготовить платёж. Для сотрудников создаётся общая среда, где люди и агенты работают с корпоративными данными и документами.

Отдельного внимания заслуживает взаимодействие между компаниями. Следующий этап — когда агенты разных организаций будут работать друг с другом. На ПМЭФ-2026 показали пилот: агенты покупателя и поставщика провели закупку промышленного оборудования, и весь путь — от запроса до оплаты — занял менее минуты.

Как отметил эксперт, «наша цель — сделать технологии, которые раньше требовали огромных ресурсов, доступными широкому кругу предпринимателей. Главная роль ИИ в банковском бизнесе — помогать клиентам расти, а вместе с ними и укреплять экономику страны».

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