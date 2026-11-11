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11:12 (UTC+5), 11 Ноября 2026

Стерлитамакской соде – 75 лет

Сегодня Башкирская содовая компания (Росхим) модернизирует ключевое оборудование и планирует увеличить выпуск кальцинированной соды.

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Роман Шумнов предоставлено пресс-службой БСК
Фото: Роман Шумнов | предоставлено пресс-службой БСК

Кальцинированная сода – один из базовых продуктов российской индустрии. Ее используют при производстве стекла и стеклотары, в металлургии, химической промышленности, при выпуске моющих средств. Без этого компонента сложно представить изготовление многих привычных товаров и материалов, которые окружают человека каждый день. Масштаб производства в Башкирии отражает и общероссийскую значимость отрасли. По итогам 2025 года на Башкирскую содовую компанию пришлось около 45% российского выпуска кальцинированной соды.

История стерлитамакской соды началась в 1951 году, когда на предприятии получили первую тонну кальцинированной соды. За этой датой стояла большая промышленная задача послевоенного времени. Стране требовалось сырье для восстановления экономики и развития новых производств, а содовая промышленность должна была обеспечить потребности сразу нескольких стратегически важных отраслей.

Выбор Стерлитамака для размещения производства был закономерным. Южная часть Башкирии располагала необходимой сырьевой базой: здесь были обнаружены значительные запасы известняка и каменной соли. Строительство предприятия стало частью масштабного развития химической промышленности региона. Основой проекта послужило оборудование содового завода из немецкого Бернбурга, которое удалось использовать после окончания Великой Отечественной войны. 

Уже в 1955 году Стерлитамакский содовый завод вышел на проектную мощность, а год спустя стал лидером советской содовой промышленности. В последующие десятилетия производство расширялось: вводились новые очереди, совершенствовались технологические процессы, увеличивались объемы выпуска. Стерлитамак постепенно превратился в один из главных центров содовой промышленности страны.

предоставлено пресс-службой БСК архив
предоставлено пресс-службой БСК архив
предоставлено пресс-службой БСК архив
Фото: предоставлено пресс-службой БСК | архив
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Сегодня компания решает задачу дальнейшего развития производства и увеличения его мощности. Для этого обновляется оборудование, от которого напрямую зависят объемы выпуска и стабильность технологических процессов. Один из главных участков этой работы связан с карбонизационными колоннами. Именно в них на определенном этапе технологического цикла формируются кристаллы гидрокарбоната натрия, из которых впоследствии получают кальцинированную соду. От эффективности работы колонн зависит производительность всего технологического звена. БСК проводит сборку и модернизацию этих установок. Только за прошлый год на соответствующие работы предприятие направило порядка 800 млн рублей.

В рамках долгосрочной инвестиционной программы до 2030 года компания планирует вложить в модернизацию содового производства более 1,5 млрд рублей. Ближайшая цель — к 2028 году довести выпуск кальцинированной соды до 1,7 млн тонн. За 75 лет сода из Стерлитамака стала важной частью промышленной экономики России, и сейчас предприятие готовит производственную базу к новому этапу роста.

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