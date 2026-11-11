Стерлитамакской соде – 75 лет

Кальцинированная сода – один из базовых продуктов российской индустрии. Ее используют при производстве стекла и стеклотары, в металлургии, химической промышленности, при выпуске моющих средств. Без этого компонента сложно представить изготовление многих привычных товаров и материалов, которые окружают человека каждый день. Масштаб производства в Башкирии отражает и общероссийскую значимость отрасли. По итогам 2025 года на Башкирскую содовую компанию пришлось около 45% российского выпуска кальцинированной соды.

История стерлитамакской соды началась в 1951 году, когда на предприятии получили первую тонну кальцинированной соды. За этой датой стояла большая промышленная задача послевоенного времени. Стране требовалось сырье для восстановления экономики и развития новых производств, а содовая промышленность должна была обеспечить потребности сразу нескольких стратегически важных отраслей.

Выбор Стерлитамака для размещения производства был закономерным. Южная часть Башкирии располагала необходимой сырьевой базой: здесь были обнаружены значительные запасы известняка и каменной соли. Строительство предприятия стало частью масштабного развития химической промышленности региона. Основой проекта послужило оборудование содового завода из немецкого Бернбурга, которое удалось использовать после окончания Великой Отечественной войны.

Уже в 1955 году Стерлитамакский содовый завод вышел на проектную мощность, а год спустя стал лидером советской содовой промышленности. В последующие десятилетия производство расширялось: вводились новые очереди, совершенствовались технологические процессы, увеличивались объемы выпуска. Стерлитамак постепенно превратился в один из главных центров содовой промышленности страны.