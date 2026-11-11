Радий Хабиров разъяснил ситуацию на рынке зерна

В ходе Прямой линии Глава Башкирии ответил на вопрос в соцсетях от фермеров о возможности помощи с кредитами. Главы КФХ пишут, что цены на зерно настолько низкие, что они боятся не закрыть свои краткосрочные займы, взятые на проведение полевых работ.
«Зерна действительно много, слава богу, урожай хороший. У нас почти 3,5 млн тонн. И на рынке его много. Раньше большие объёмы зерна уходили на экспорт, здесь его становилось меньше, и цена устанавливалась вполне приемлемая, насколько можно. Теперь из-за разрушения портовой схемы и опасности перевозок через Чёрное море — а это был основной маршрут вывоза зерна на экспорт, минсельхоз России активно формирует логистику на вывоз через Балтику. Пока же у нас зерна больше, чем нужно, и, соответственно, цена его падает. Это большой макроэкономический процесс, на который мы повлиять не можем. Здесь только одно — сжать зубы, как говорится, и хранить его, ждать более благоприятного момента для реализации.
Что касается кредитов. Провести какие-то мероприятия, например, зерновую интервенцию, мы не можем. Все меры поддержки, какие они есть, мы реализовали. Каких-то особых мер у нас нет, врать не стану. Надо этот тяжёлый период перетерпеть, выдержать», – прокомментировал Радий Хабиров.
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