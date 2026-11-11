Под Уфой инвестор построит ещё один придорожный комплекс

Топливная компания «Ирбис-РБ» планирует построить придорожный комплекс в Уфимском районе стоимостью 150 млн рублей. Распоряжением Главы Башкирии минземимуществу и администрации Уфимского района разрешено предоставить для реализации инвестпроекта земельный участок в аренду без проведения торгов.

В сервисном комплексе предусматривается АЗС, минимаркет, кафе, автостоянка. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, инвестор при поддержке госинститутов готовит ещё пять аналогичных кейсов. Два объекта компании уже действуют.

Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов является адресным инструментом, который позволяет инвесторам быстрее запускать значимые для республики инициативы. С 2020 года таким образом предоставлено 273 земельных участка общей площадью порядка 8 тыс. га. За этой цифрой стоят новые производства, объекты инфраструктуры и рабочие места, – отметила вице-премьер и глава МЗИО Башкирии Наталья Полянская.