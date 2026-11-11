Комплексное развитие территорий в Башкирии отметили на международном уровне

По данным, озвученным вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным в октябре 2026 года, в Башкирии реализуется 50 проектов комплексного развития территорий или КРТ – это третье место в Приволжском федеральном округе. Всего в ПФО на стадии практической реализации находится 272 проекта КРТ на площади 48 тыс. га с градостроительным потенциалом 30 млн кв. м, из которых 22,8 млн кв. м – жильё.

Включение Башкортостана в число региональных лидеров по этому механизму говорит о том, что темпы продвижения республики в повестке обновления городов получили признание на федеральном уровне. За этими цифрами стоит ясная потребность: многие участки – это давно сложившиеся, ветшающие, а порой и аварийные территории. Смысл КРТ как раз в том, чтобы превратить такие «трудные» районы в новые кварталы со школами, парками, коммерцией и современным жильём – из городского минуса в носителя социальной нагрузки.

О необходимости именно комплексного подхода говорил и Глава Башкортостана Радий Хабиров, комментируя развитие новых уфимских районов: «Мы говорим не только о строительстве жилья, но еще и о социальных, производственных объектах. Город должен комплексно развиваться в новых направлениях».

Сейчас в Казани проходит Строительная неделя БРИКС, в которой принимает участие делегация Башкортостана во главе с заместителем премьер-министра правительства РБ Рустемом Газизовым. В составе делегации министр строительства и архитектуры республики Павел Сафонов, председатель Ассоциации застройщиков РБ Денис Крашенинников, представители строительной отрасли региона.

Строительная неделя БРИКС объединила две выставки, в которых участвуют компании Башкортостана. На выставке строительных материалов экспонентом выступает «КирпичХолдинг». На выставке недвижимости – ГК «Первый Трест». В рамках недели также проходит церемония вручения международной премии BRICS Property Awards.

ГК «Первый трест» выступает на форуме в качестве экспонента выставки «Недвижимость», представляя международному сообществу портфель своих жилых и КРТ-проектов в Уфе. Для регионального девелопера присутствие на международной площадке говорит о том, что строительный рынок Башкортостана располагает проектами и компетенциями, позволяющими вести диалог в рамках глобальной городской повестки.

«Первый трест» работает над двумя проектами КРТ в Уфе. Один из них – «Лесное ожерелье»: часть городской стратегии, превращающей разрозненные лесные и прибрежные участки в Орджоникидзевском районе в единый комплекс. В рамках проекта компания обустраивает четырёхкилометровый велопешеходный маршрут на тропе «Уфимское ожерелье» с пандусами, лестницами и покрытием, доступным для маломобильных групп и родителей с колясками. Для района это принципиальное изменение: у жителей появляется повседневный выход к рекреации, а не редкие выезды «на природу», а сама тропа становится естественным продолжением жилой среды.

Второй проект - «Широта 54», концепция, которая напрямую обращена к «въездным воротам» Уфы – рельефным склонам Кировского района. Логика проекта построена на особенностях площадки: территория долго оставалась малоэффективной из-за сложного рельефа и перепадов высот. Концепция переосмысливает её как новую точку притяжения – на верхних отметках склонов предусмотрены видовые и общественные узлы, нижние уровни связываются с городской дорожной сетью. В программе – школа на 1500 мест (что выше норматива для проектов КРТ), четыре детских сада на 460 мест, более 4000 кв. м коммерческих помещений, парк площадью 2,4 га, а также дворы без машин, соседский центр и коворкинг. Для Уфы проект отвечает на очень важный вопрос: может ли первое впечатление от города определяться спроектированным склоном. Эта концепция была представлена на международном конкурсе. В рамках BRICS Property Awards проект «Широта 54» вошёл в число финалистов в номинации «Лучший проект комплексного развития территории (концепция)». Побороться придется с двумя очень серьезными компаниями из Татарстана, которые представляют два мощных проекта в Казани.

Премия является международной площадкой в сфере недвижимости стран БРИКС; критерии оценки охватывают архитектуру, инфраструктуру, жилой продукт и ландшафт. Сам выход в финал означает, что эксперты из России, Бразилии, Индии и Китая сочли уфимский проект методологически значимым.

Вице-премьер Рустем Газизов рассказал о том, какое значение имеет развитие КРТ для Башкортостана.

«Сегодня на строительном форуме БРИКС в Казани были представлены компании нашей республики. Это «Первый трест», наш застройщик, который действительно долгие годы строит и вводит большой объём жилья. А также компания «Кирпич Холдинг», – отметил Рустем Газизов. – Могу сказать, что они представили очень интересные проекты. Более того, очень надеемся, что сегодня вечером, когда жюри подведет итоги, наш проект «Первого треста» окажется не просто в числе лучших, а займет первое место. КРТ – это новый инструмент именно вовлечения земельных участков в оборот, новый инструмент реновации территории, новые возможности не только для девелоперов, но и для субъектов».

Ранее сообщалось, что благодаря КРТ в регионе по 39 заключённым договорам планируют построить 4 млн «квадратов» жилья.