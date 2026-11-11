Хабиров: лошадей Пржевальского в Башкирии разводить не будем

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе Прямой линии, отвечая на вопрос жителя Баймакского района Ильнура Биктимерова, заявил, что в республике не будут разводить лошадей Пржевальского.
«Сейчас мы занимаемся зубрами, это обоснованно с научной точки зрения, это правильный проект. Мы думали над тем, как еще обогатить нашу фауну. Я инициировал разведение лошадей Пржевальского. Но очень сложно удержать чистоту этой породы, чтобы не было перекрещивания. Это интересное животное. Но я сейчас заявляю: лошадей Пржевальского мы разводить не будем. Все предложения с внедрением в нашу экологию неэндемичного вида я предлагаю делать аккуратно.
В Республике Беларусь сейчас такая программа идёт, они разводят выхухоль. Чтобы развести этого маленького зверька, они провели огромную научную работу. Тут всё создано таким образом, всё сбалансированно, всё человеческое вмешательство аккуратное должно быть. Поэтому пусть баймакцы не переживают, лошадей Пржевальского разводить не будем», — сказал Радий Хабиров.
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