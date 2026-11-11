Глава Башкирии: Мы не допустим топливного кризиса, главное, отбить атаки

По словам руководителя региона, угроза дефицита топлива существует из-за постоянных атак противника на нефтеперерабатывающие предприятия страны.

«Всё зависит от того, насколько эффективно мы сможем отбиться. Если не отобьёмся — кризис придёт», — подчеркнул Хабиров.

Он отметил, что крупнейший нефтеперерабатывающий центр Уфы работает не только на республику, но и на всю страну, поэтому любые ограничения в других регионах могут повлиять и на Башкирию. При этом Глава республики заверил, что объёмы производства нефтепродуктов снижены не были, а все задания правительства и Президента выполняются полностью.

Особое внимание уделяется организационным вопросам: проблемы часто возникают у сетей АЗС (в частности, «Лукойла» и частных заправок), где летом уже наблюдались перебои с поставками. Регион научился работать даже в условиях кризиса.

Радий Хабиров выразил надежду избежать длинных очередей за топливом:

«Я для себя это как ад представляю: Новый год, снег, и ты стоишь два часа в очереди за бензином. Нормально? Какое настроение у людей будет?»

По его словам, главная задача — сохранить стабильность поставок до Нового года.